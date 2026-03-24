Bis vor fünf Jahren fuhr er noch Auto – erst ein Schlaganfall zwang den gebürtigen Kaltennordheimer dazu, sich endgültig vom Steuer zu verabschieden. „Mit seinem Jimny-Jeep war er vorher noch in der Region unterwegs“, erzählt sein Sohn bei der Geburtstagstafel, die am Montag in der „Einkehr“ in der August-Bebel-Straße gedeckt war. Einen Katzensprung entfernt nur vom Wohnhaus des Jubilars wurde gefeiert.