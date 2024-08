Traditionell verleiht zudem das Goethe-Institut am Geburtstag des "Faust"-Autoren die Goethe-Medaille in Weimar bei einem Festakt für geladene Gäste. Die wichtigste Auszeichnung der auswärtigen Kulturpolitik in der Bundesrepublik geht in diesem Jahr an die literarische Übersetzerin und Dolmetscherin Claudia Cabrera (Mexiko), die Kulturmanagerin Iskra Geshoska (Nordmazedonien) und die Theatermacherin Carmen Romero Quero (Chile).