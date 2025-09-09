„Es war so familiär, es war ja so eine kleine Schule und ich hatte immer das Gefühl, wahrgenommen zu werden. Ich finde, dass wir immer mitentscheiden konnten, was glaube ich, nicht an allen Schulen der Fall ist“, erzählt Meike Walter während der Jubiläumsfeier ihrer ehemaligen Schule, dem Evangelischen Gymnasium von Meiningen. Für das EVG war es wohl die Party des Jahres. Ganze 15 Jahre nach der Gründung zelebrierten sie nun in der vergangenen Woche ihr großes Jubiläum. Zum krönenden Abschluss luden Schulleiterin Corinne Schenka und Rajko Thomas, der Vorsitzende des Fördervereins, zur großen Party im Meininger Volkshaus.