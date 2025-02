„Dämonen, Geister, Feuerglut, die Lichtmeß ist unheimlich gut“ – unter diesem Motto steht das närrische Treiben in Jüchsen in dieser Saison. Beim Umzug am Sonntag erfreuten sich 10 000 Gäste am Sonnenschein und den bunten Ideen der Umzugsteilnehmer.