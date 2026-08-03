Wenn Westernromantik und Westernflair das Geschehen auf der Shadow Creek Ranch von Heidrun und Norbert Otto prägt, dann ist sie da, die große Familie der Westernreiter mit Auto, Pferd und Wagen. Angereist waren sie aus den verschiedensten Bundesländern, aus Thüringen, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, ja sogar aus Mecklenburg-Vorpommern. Dazu aus den europäischen Nachbarstaaten, aus Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Schweiz und Österreich (Tirol), zählt Norbert Otto seine Westerngemeinschaft auf. Zu den Angereisten gehörte auch Jürgen Malo aus Neubrandenburg, bekannter Pferdetrainer und Züchter. Er betreibt eine große Ranch mit Zucht und artgerechter Haltung der „American Quarter und Paint Horses“. Auch einige Landesmeister und Deutsche Meister ließen sich Einöd nicht entgehen.