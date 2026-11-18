„Gießübel He-Jo!“ – dieser närrische Ruf hallte am vergangenen Samstagabend immer wieder durch das Kulturhaus in Gießübel. Der Gießübler Carnevals Club e. V. (GCC) hatte zum Auftakt seiner neuen Karnevalssession zu einem bunten Showprogramm und anschließendem Tanz mit der EM-Disco eingeladen. Das Interesse war groß. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Unter den Gästen waren auch Mitglieder des befreundeten Hildburghäuser Faschingsvereins und Schleusegrunds Bürgermeister Heiko Schilling.