Den Saal des heimischen Ratskellers haben die Mitglieder des Carnevalclubs am vergangenen Wochenende wieder in eine bunte Narrhalla verwandelt: Mit Herzblut, Tradition und in bester Faschingslaune wollen die Möhrenbacher Karnevalisten kommenden Samstag beim ersten ausverkauften Büttenabend so richtig durchstarten. Schon seit Wochen proben kleine und große Akteure, wird an Kostümen getüftelt und Auftritten gefeilt.