Was für ein Abend. Mit einem mitreißenden Geburtstagskonzert feierte „Chips“ am Samstagabend ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Das Konzert war zugleich die erste große Veranstaltung im Hochofenmuseum „Neue Hütte“. Rund 600 Besucher strömten nach Angaben der Veranstalter auf das Gelände. Sie erlebten einen unvergesslichen Abend voller Musik, Emotionen und Erinnerungen. Die Organisation der Party lag in bewährten Händen: Gemeinsam mit Museumsleiter Robin Radl und Gastronomie-Profi Swen Jäger sowie mit Unterstützung des städtischen Ordnungsamtes stellte die Band ein Fest auf die Beine, das in jeder Hinsicht überzeugte. Vom reibungslosen Ablauf über das stimmungsvolle Ambiente bis hin zur perfekten musikalischen Begleitung – alles klappte wie am Schnürchen. Für die „Chips“ war das Konzert vor allem ein Rückblick auf vier Jahrzehnte Bandgeschichte und ein Dankeschön an ihre treuen Fans.