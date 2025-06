Der Probenraum am Wolfsberg füllt sich. Nach und nach trudeln an diesem Mittwochabend Caro, Ralf, Henry, Jürgen, Michael und Uwe ein. Antje und Axel, in deren Keller das Treffen stattfindet, sind erst kurz zuvor von der Arbeit gekommen, haben schnell noch etwas gegessen und – schwupp – sitzen sie auf ihren Hockern.