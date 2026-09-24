Was im Jahr 2001 im Mutter-Kind-Kreis der Kirchgemeinde Sachsenbrunn begann, ist heute ein rund 40 Sängerinnen starker Frauenchor. „Wir gründen einen Chor“, lautete damals der spontane Aufruf einer jungen Mutter. So wurde mit Euphorie zunächst ein Gospelchor gegründet. Diese damalige Begeisterung soll sich nunmehr in einer Liedstrophe mit dem Text „Halleluja, lasst uns singen – mit schönen Liedern Freude bringen“ – widerspiegeln, die zur Eröffnung des Jubiläumskonzertes gesungen werden wird.