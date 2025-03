Jubiläumskarneval in Unterweid Durch die Zeit – hinein ins Heute

Keine Pause – nächste Sause

Lange konnten sich die Unterweider aber nicht ausruhen. Am Sonntag um 13.33 Uhr startete der Jubiläumsumzug, den es nur alle fünf Jahre gibt. Bei herrlichem Sonnenschein bezogen Umzugswagen und Laufgruppen Stellung. Angeführt von der Unterweider Blaskapelle „Acht Zylinder“ und dem UCC startete der närrische Umzug an der Dreschscheune. Mit unglaublichen 21 Umzugsbildern führte der Zug über die Dorfstraße, am Lutherplatz, über die Oberweider Straße und Unteres Unsben an vielen Schaulustigen vorbei und letztendlich zurück in die Narrhalla. Dank der Moderation von Ehrenmitglied Wolfgang Schmidt gab’s für die Zuschauer viele Informationen über die Umzugsbilder. Die Arbeit, die diese Bilder gesteckt wurde, ist spektakulär. Ein Dank gilt allen Teilnehmern und den befreundeten Vereinen als Kaltensundheim, Kaltennordheim, Kaltenwestheim, Reichenhausen, Frankenheim und Oberweid.