Seit 25 Jahren hat sich die Tanzgarde des Wasunger Carneval Club (WCC) dem karnevalistischen Tanzturniersport im Bund Deutscher Karneval (BDK), verschrieben. Dies soll am kommenden Samstag, 24. Mai, gebührend gefeiert werden. Die Tanzgarde lädt ab 14 Uhr zu einer „Tanzshow mit Rückblicken auf 25 Jahre Höchstleistung mit Glitzer“ ins Bürgerhaus Paradies in der Bahnhofstraße ein. Neben tänzerischen Darbietungen – teils extra für das Jubiläum einstudiert – der Mitglieder der Tanzgarde und befreundeter Vereine wird es eine Modenschau mit Blick in die Kostümwelt der vergangenen 25 Jahre geben. Natürlich wird auch ein Blick ins Bildarchiv nicht fehlen.