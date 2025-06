In dem kleinen Grenzdorf Welitsch, in der Nachbarschaft von Heinersdorf in Thüringen und im idyllischen Tettautal gelegen, laufen die finalen Vorbereitungen für das große Jubiläumsfest. Zur 700-Jahrfeier ihres Heimatdorfes hat die Dorfgemeinschaft, mit vielen kreativen Ideen und großem ehrenamtlichen Engagement in den vergangenen zwei Jahren das Dorfbild herausgeputzt und setzt nun auf der Zielgerade weitere Akzente für ein großes Drei-Tage Jubiläumsfest. Im Zuge der finalen Vorbereitungen konnte in diesen Tagen ein besonderes Geschenk in der Dorfmitte präsentiert und an seinem Ehrenplatz installiert werden. Nach einer Idee der Vorstandschaft der Dorfgemeinschaft kreierte und konstruierte die Firma Max Frank eine Skyline-Silhouette von markanten Ansichten von Welitsch. Die Firma Max Frank fertigte aus einer wertvollen Stahlkonstruktion in Präzisionsarbeit die Skyline-Stahlkonstruktion an, die nun als Blickfangin der Dorfmitte installiert wurde.