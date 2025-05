Wenn Herschdorf vom 20. bis 24. August das Jubiläum 650 plus 5 Jahre feiert, dann ist es das letzte der vier Dörfer in der Landgemeinde Großbreitenbach, die dieses Jubiläum begehen. Die urkundlich nachweisbare Ersterwähnung fand für Herschdorf, Allersdorf, Friedersdorf und Wildenspring in einem Dokument statt, das Besitztümer zwischen Günther, Herr zu Schwarzburg, und Johannes, Herr von Wachsenburg, regelt. 34 Ortsnamen enthält diese Urkunde. Für 20 von diesen wurde keine frühere Erwähnung in einem Schriftstück gefunden.