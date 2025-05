Freie Körper, volle Ränge

Laut Veranstalter waren alle 1.500 verfügbaren Tickets für die Begegnung im Stadion am Schloss Strünkede bereits vorab ausverkauft. Zu sehen bekamen die Zuschauer ein Fußballspiel engagierter Laien, das Initiator Gerrit Starczewski auch als Kunstperformance verstanden wissen will. "Für die Spieler ist das auch eine Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen. Da kommt so ein besonderes Gefühl der Leichtigkeit auf", schildert er.