Der kleine Frieder ist ein ganz besonderer Junge: Er ist das 200. Baby, das in diesem Jahr in den Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt das Licht der Welt erblickt hat. Wie eine Klinik-Sprecherin erst jetzt mitteilt, kam Frieder bereits am 8. Mai um 22.31 Uhr zur Welt. Bei seiner Geburt wog er 3710 Gramm und war 56 Zentimeter lang.