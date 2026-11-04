Frauen und Männer der Suhler Singakademie lassen mit „Die wunderbarste Zeit ist nah“ Feststimmung im Oberrathaussaal aufkommen. Frühstart in die Weihnachtszeit? Mitnichten. Was sie hier veranstalten ist eine Probe. Aber nicht so eine, zu der sie sich immer dienstags in der Halle an der Musikschule treffen. Diese Probe ist öffentlich. Und sie erinnert an die allererste Probe der Suhler Singakademie, die am 2. November 1976 – also vor 50 Jahren – stattgefunden hat.