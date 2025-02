Ein Hit folgte dem anderen – und der Erfolg schien unstoppbar. Karat zählte in den Siebzigern und Achtzigern zu den erfolgreichsten Rockgruppen der DDR. Dann fiel die Mauer – und allen DDR-Bands – von Puhdys über City und Silly bis eben zu Karat liefen die Fans weg. Nur langsam ging es danach wieder bergauf. Doch ein Jahrzehnt später folgten weitere harte Bewährungsproben: Die Band verlor ihren Sänger. Herbert Dreilich starb an Krebs. Wenig später durfte der Bandname nicht mehr benutzt werden. Aber auch das konnte Karat nicht in die Knie zwingen.