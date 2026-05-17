Jubiläum Traumwelt in der Manege - 50 Jahre Circus Roncalli

Die meisten seiner Kollegen dagegen setzen nach wie vor auf Tier-Dressuren. "Tiere gehören zum klassischen Zirkus einfach dazu", sagt Ralf Huppertz, Vorsitzender des Verbands deutscher Circusunternehmen (VdCU). Das Tierwohl sei gesichert: "Das Veterinäramt kommt auf jeden Platz und kontrolliert." Bundesweit gibt es nach Schätzung von Huppertz noch etwa 250 Zirkus-Unternehmen.

Direktor Paul wollte immer ein Clown sein

Roncalli - der offizielle Name lautet seit einiger Zeit Circus-Theater Roncalli - konzentriert sich seit Abschaffung der Tiere noch stärker auf Artisten und natürlich Clowns. Diese bildeten von Anfang an einen Schwerpunkt - wohl auch, weil der Chef ein besonderes Faible dafür hat: "Ich wollte immer ein Clown sein", sagt Paul, der früher oft selbst als Clown "Zippo" auftrat. Der italienische Star-Clown Francesco Caroli spielte bis kurz vor seinem Tod mehrere Jahre bei Roncalli, Weißclown "Gensi" (Fulgenci Mestres) ist seit mehr als 20 Jahren dabei.

Aus dem Zirkus ist inzwischen längst ein großes Eventunternehmen mit mehreren Standbeinen geworden, etwa dem Düsseldorfer "Apollo"-Varieté. Roncalli veranstaltet Weihnachtsmärkte unter anderem in Hamburg und Hannover sowie Shows mit anderen Künstlern.

Zur Ruhe setzen will der umtriebige Paul sich absehbar nicht. "So lange ich klar denken kann und gesund bin, mache ich weiter", sagt er. Die Nachfolge ist gesichert: Seine drei Kinder Adrian, Vivian und Lili sind bereits mit im Geschäft und sollen irgendwann ganz in die großen Fußstapfen ihres Vaters treten.