Vor 30 Jahren, am 26. März 1996, wurde der Verein Suhler Sternfreunde gegründet, er hat zur Zeit rund zwei Dutzend Mitglieder, Vereinssitz ist die Schul- und Volkssternwarte K. E. Ziolkowski auf dem Suhler Hoheloh. Jeden Mittwoch besteht dort die Möglichkeit, sich zu treffen. Bei entsprechendem Wetter und zu astronomischen Ereignissen wird sich kurzfristig zu Beobachtungen mit der zur Verfügung stehenden Beobachtungstechnik in der Sternwarte oder an eigens ausgesuchten Orten getroffen. Groß gefeiert wird das Jubiläum allerdings noch nicht jetzt, sondern zur Sommersonnenwende am 20. Juni, wie der Vereinsvorsitzende der Hobbyastronomen, Christian Kühne, vorausblickt.