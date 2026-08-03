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  6. Steinbacher Kirchweih feiert 120 Jahre St. Michael

Jubiläum Steinbacher Kirchweih feiert 120 Jahre St. Michael

Die Steinbacher Kirchweih verbindet Tradition und Jubiläum: Drei Tage lang wird rund um die Michaeliskirche gemeinsam gefeiert.

Jubiläum: Steinbacher Kirchweih feiert 120 Jahre St. Michael
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Impressionen vom Festumzug durch Steinbach aus dem Jahr 2023. Auch am Freitag, 7. August, findet wieder ein Umzug statt. Foto: Beer/Archiv

Die Steinbacher Kirchweih steht in diesem Jahr ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums: Die evangelisch-lutherische Kirche St. Michael wird 120 Jahre alt. Von Freitag, 7. bis Sonntag, 9. August, erwartet die Besucher ein festliches Wochenende mit Tradition, Musik und geselligem Beisammensein.

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Der offizielle Auftakt des Kirchweihwochenendes erfolgt am Freitag. Um 16.30 Uhr trifft sich die Kirchweihgesellschaft im Hotel Waldblick. Anschließend zieht der Festumzug mit dem Blasorchester Neuhaus-Schierschnitz zur Michaeliskirche. Dort findet um 18 Uhr der Kirchweihgottesdienst mit Denise Müller-Blech statt.

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Im Anschluss laden Festzeltbetrieb mit Blasmusik zum Verweilen ein. Für 19.15 Uhr ist die feierliche Kirchweiheröffnung mit Bieranstich geplant, welchen Landrat Robert Sesselmann und Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt meistern sollen. Ab 22 Uhr sorgt DJ Micha für Tanzstimmung.

Am Samstag steht ab 14 Uhr ein buntes Familienprogramm auf dem Plan. Kaffee und Kuchen im Gemeindesaal, Pferdekutschfahrten und Aktionen der Feuerwehr versprechen Unterhaltung für Groß und Klein. Ab 18 Uhr wird im Festzelt weitergefeiert, ehe DJ Micha erneut die Tanzfläche eröffnet.

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Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit dem traditionellen Kirchweihfrühschoppen. Bis 14.30 Uhr klingt das Festwochenende in geselliger Atmosphäre aus.

Die Veranstalter laden alle Einwohner, Gäste und Heimatfreunde ein, gemeinsam das 120-jährige Bestehen der Kirche St. Michael sowie die Steinbacher Kirchweih zu feiern.