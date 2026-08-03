Jubiläum: Steinbacher Kirchweih feiert 120 Jahre St. Michael

Der offizielle Auftakt des Kirchweihwochenendes erfolgt am Freitag. Um 16.30 Uhr trifft sich die Kirchweihgesellschaft im Hotel Waldblick. Anschließend zieht der Festumzug mit dem Blasorchester Neuhaus-Schierschnitz zur Michaeliskirche. Dort findet um 18 Uhr der Kirchweihgottesdienst mit Denise Müller-Blech statt.