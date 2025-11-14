Jubiläum naht: Wie Goethe vor 250 Jahren nach Ilmenau kam

Ilmenau feiert im kommenden Jahr ein besonderes Goethe-Jubiläum mit Ausstellungen, Lesungen und Festwoche. Warum wird gefeiert und was wird geboten?
Vor wenigen Tagen jährte sich zum 250. Mal die Ankunft Goethes in Weimar am 7. November 1775. Schon wenige Monate später, am 3. Mai 1776, traf er „endlich glücklich betreckt“ in Ilmenau ein, wie er dem Herzog tags darauf schrieb. Auf die historischen Daten weist aktuell die Ilmenauer Stadtverwaltung hin.
Goethes Reisen nach Ilmenau und ihre Bedeutung
Weitere 25 Reisen unternahm Goethe nach Ilmenau und schwärmte gegenüber Schiller in einem Brief am 29. August 1795: „Ich war immer gerne hier und bin es noch. Es kommt von der Harmonie, in der hier alles steht: Gegend, Menschen, Klima, Thun und Lassen“. So oft, wie ihn dienstliche Verpflichtungen und Aufträge nach Ilmenau führten, waren es ebenso die verlockenden Inspirationen des Thüringer Waldes mit seinen Höhenzügen, dichten Wäldern und Gesteinen.
Weltbekannte literarische Werke sind von seinen Aufenthalten in Ilmenau beeinflusst, gänzlich oder in Teilen in Ilmenau entstanden: so der vierte Akt der Iphigenie am Schwalbenstein oder „Wandrers Nachtlied“ in der hölzernen Schutzhütte, dem später nach ihm benannten Goethehäuschen auf dem Kickelhahn.
Goethes Werk und Aufgaben in Ilmenau
Seine Begeisterung für diesen Ort ließ ihn das einzige Gedicht, das den Namen einer Stadt trägt, schaffen: Ilmenau. Er widmete es dem Mann, der ihn schon so zeitig nach seiner Ankunft wieder auf Reisen schickte: Herzog Carl August. Für ihn übernahm Goethe in Ilmenau staatsmännische Aufgaben im Steuer- und Finanzwesen und im Bergbau.
Nicht alles glückte Goethe. Aber er resümierte 1824 in einem Gespräch mit Friedrich Theodor Adam von Müller und Frédéric Jean Soret: „Ich kam höchst unwissend in allen Naturstudien nach Weimar, und erst das Bedürfniß, dem Herzog bey seinen mancherley Unternehmungen, Bauten, Anlagen, praktische Ratschläge geben zu können, trieb mich zum Studium der Natur. Ilmenau hat mir viel Zeit, Mühe und Geld gekostet. Dafür habe ich aber auch etwas dabey gelernt und mir eine Anschauung der Natur erworben, die ich um keinen Preis umtauschen möchte.“ Sogar seinen letzten Geburtstag feierte Goethe mit seinen beiden Enkelkindern hier in Ilmenau, bevor er nur wenige Monate später in Weimar verstarb.
Jubiläumsjahr und Festwoche in Ilmenau
Sein Reiseantritt nach Ilmenau am 3. Mai 1776 – dieses Ereignis wird sich also zum 250. Mal in wenigen Monaten jähren – soll in Ilmenau gefeiert und damit nach Angaben der Stadtverwaltung ein Jubiläumsjahr eingeläutet werden. So wird Professor Jochen Golz, langjähriger ehemaliger Präsident der Goethe-Gesellschaft in Weimar, am Abend des Ankunftstages eine Festrede in Ilmenau halten und damit an seine Festrede anknüpfen, die er kürzlich in Weimar hielt.
Überhaupt soll das Thema Reisen zu Goethes Zeit und Goethes 26 Reisen nach Ilmenau im Speziellen eine zentrale Rolle im Jubiläumsjahr spielen. So in der Jahressonderausstellung im Goethe-Stadt-Museum, bei der Lesung von Bernd Preisendörfer aus seinem Buch „Als Deutschland noch nicht Deutschland war. Reise in die Goethezeit“ oder auch beim Vortrag von Dr. Manfred Osten, der an Goethes Geburtstag etwas über ihn als Mandarin zu hören geben wird.
Goethefestwoche und Programm 2026
Die Goethefestwoche vom 28. August bis 6. September – ganz im Zeichen des 250. Jubiläums Goethes Ankunft in Ilmenau – soll zudem mit täglichen Veranstaltungen an das Wirken Goethes in der Stadt am Fuße des Kickelhahns erinnern. Ein weiterer Höhepunkt wird die tägliche Führung zum und in den Felsenkellerstollen darstellen.
Das Programm des Jubiläumsjahres und der Goethefestwoche 2026 findet sich ab sofort in einem Flyer, der in Kürze in allen Tourist-Informationen ausliegt und auf der Internetseite der Stadt abrufbar sein wird.