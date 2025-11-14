Jubiläum naht: Wie Goethe vor 250 Jahren nach Ilmenau kam

Nicht alles glückte Goethe. Aber er resümierte 1824 in einem Gespräch mit Friedrich Theodor Adam von Müller und Frédéric Jean Soret: „Ich kam höchst unwissend in allen Naturstudien nach Weimar, und erst das Bedürfniß, dem Herzog bey seinen mancherley Unternehmungen, Bauten, Anlagen, praktische Ratschläge geben zu können, trieb mich zum Studium der Natur. Ilmenau hat mir viel Zeit, Mühe und Geld gekostet. Dafür habe ich aber auch etwas dabey gelernt und mir eine Anschauung der Natur erworben, die ich um keinen Preis umtauschen möchte.“ Sogar seinen letzten Geburtstag feierte Goethe mit seinen beiden Enkelkindern hier in Ilmenau, bevor er nur wenige Monate später in Weimar verstarb.