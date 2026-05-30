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Jubiläum Landfrauen mit Erfahrungsschatz für jüngere Generation

Handwerkstraditionen und Bleche voller selbstgebackener Kuchen auf Volksfesten - das verbinden viele Menschen mit den Thüringer Landfrauen. Darauf reduzieren lassen wollen sie sich nicht.

Jubiläum: Landfrauen mit Erfahrungsschatz für jüngere Generation
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Der Thüringer Landfrauenverband feiert sein 35-jähriges Bestehen. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

Leinefelde-Worbis (dpa/th) - Der Thüringer Landfrauenverband hofft auf einen stärkeren Zulauf jüngerer Frauen. Von den derzeit gut 2.000 Mitgliedern seien die meisten deutlich im Rentenalter, sagte Verbandsgeschäftsführerin Sarah Brückner der Deutschen Presse-Agentur. Die Themen, mit denen sich die Landfrauen beschäftigten, beträfen aber auch viele junge Leute in ländlichen Regionen. "Das reicht von der Kindergartenbetreuung über die oft unzureichenden öffentlichen Verkehrsmittel bis zur Arztanbindung."

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Der Verband feiert an diesem Samstag auf der Landesgartenschau in Leinefelde-Worbis sein 35-jähriges Bestehen. Nach einem mehrjährigen Abwärtstrend hat er der Geschäftsführerin zufolge im vergangenen Jahr erstmals wieder ein leichtes Mitgliederplus verzeichnet. In letzter Zeit seien auch neue Ortsvereine hinzugekommen. Insgesamt gibt es 117 Ortsvereine in Thüringen, die Veranstaltungen organisieren, traditionelle Dorfbackhäuser am Laufen halten und Handarbeitstraditionen wie Klöppeln oder Spinnen pflegen und weitergeben.

Gesunde Ernährung und Gewaltschutz

Sie organisieren auch Freizeitangebote und Ernährungsberatungen für Kinder. Landfrauen gehen Brückner zufolge zum Beispiel in Schulen, um mit Schulkindern gemeinsam zu kochen oder gesunde Snacks zuzubereiten. Dies sei auch ein Weg, mit jüngeren Frauen ins Gespräch zu kommen, ihnen Erfahrungen zu vermitteln und sie in Aktivitäten des Verbandes einzubeziehen.

Stärker einbringen wollen sich die Landfrauen künftig beim Thema Gewaltschutz, vor allem durch mehr Aufklärung und Schulung zu Hilfsmöglichkeiten und Prävention. "Gerade auf dem Land gibt es oft zu wenig Hilfsangebote und zu lange Wege", sagte Brückner.

Zum Verbandsjubiläum warten auf der Landesgartenschau unter anderem verschiedene Mitmachaktionen auf die Besucher.