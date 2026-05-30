Jubiläum: Landfrauen mit Erfahrungsschatz für jüngere Generation

Leinefelde-Worbis (dpa/th) - Der Thüringer Landfrauenverband hofft auf einen stärkeren Zulauf jüngerer Frauen. Von den derzeit gut 2.000 Mitgliedern seien die meisten deutlich im Rentenalter, sagte Verbandsgeschäftsführerin Sarah Brückner der Deutschen Presse-Agentur. Die Themen, mit denen sich die Landfrauen beschäftigten, beträfen aber auch viele junge Leute in ländlichen Regionen. "Das reicht von der Kindergartenbetreuung über die oft unzureichenden öffentlichen Verkehrsmittel bis zur Arztanbindung."