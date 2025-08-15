Suhl/Hildburghausen - Menschen begeistern – gibt es etwas Schöneres, Erfüllenderes, Beglückenderes? Claudia Schmidt und Hendrik Neukirchner, die den „Provinzschrei“ 2001 mehr oder weniger als gerade noch Studenten zunächst in Suhl und dann in vielen andere Orten im Süden Thüringens hörbar, sichtbar, erlebbar machen wollten, werden auf diese Frage mit einem klaren „Nein“ antworten. Und vielleicht ein „Aber“ anhängen. Denn: Menschen begeistern – das ist mühevoll, kostet Kraft und erfordert Mut. Und nicht zuletzt Mitstreiter. Wenn nun ab 21. August die 25. Auflage dieses in der Tat einmaligen „Kunst- und Literaturfests im Thüringer Wald“ – wie der Provinzschrei eigentlich heißt – über die Bühnen geht, dann sind viele Enthusiasten und Förderer der ersten Stunde noch immer mit dabei: Der Kulturmanager Hendrik Neukirchner, unsere Zeitung, oder die Rhön-Rennsteig Sparkasse/Sparkassen-Kulturstiftung Hessen/Thüringen. Sie alle glauben daran, dass Kultur Menschen glücklich macht.