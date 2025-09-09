Es gibt so viele Geschichten, die sich um die Kita Waldstrolche in Albrechts drehen. Spätestens am Freitag werden viele von ihnen erzählt und aufgewärmt werden. Dann nämlich feiert die Einrichtung ihren 75. Geburtstag. Schon jetzt haben sich viele Ehemalige angekündigt: Erzieherinnen, Eltern, Kindern – also all jene, die aus unterschiedlichster Perspektive diesen Kindergarten erlebt haben. Sogar Renate Schulz, die vor 70 Jahren, damals gerade mal 18 Jahre jung, ihre erste Stelle als Erzieherin hier angetreten hatte, wird dabei sein. Sie war es auch, die das bisher älteste Foto von der Kita in Besitz hatte. Und die es nun für die geplante Ausstellung am Freitag zur Verfügung stellt.