Am 22. August 1925 geweiht, begeht das Rathaus Zella-Mehlis in diesem Jahr mit seinem 100. einen ganz besonderen Geburtstag. Das Jubiläum des Bauwerks für die Bürger von Zella-Mehlis, das von 1924 an als Zeichen der Verbindung beider Orte zwischen Zella und Mehlis errichtet wurde, ist in diesem Jahr Anlass für eine Feier im und am Rathaus. Der 22. August soll deshalb ab 10 Uhr erneut zu einem speziellen Datum für das Zella-Mehliser Rathaus werden, wenn zum Thema „Rathaus 100 – Ein Jahrhundert für die Bürger“ eingeladen wird.