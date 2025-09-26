Jubiläum in Suhl: 500 Jahre Stadtrechte soll groß gefeiert werden

Am 10. September fand bereits ein öffentlicher Informationsabend statt, bei dem die Stadtverwaltung das Jubiläumskonzept vorgestellt und erste Anregungen aufgenommen hat. Nun beginnt die nächste Phase der Vorbereitung: Zur weiteren Ausgestaltung werden thematische Arbeitsgruppen eingerichtet, die unterschiedliche Schwerpunkte abdecken – Festprogramm im Festjahr: Planung und Koordination der Veranstaltungen über das Jubiläumsjahr hinweg; Publikation und Stadtgeschichte: Aufbereitung historischer Inhalte, Ausstellungen und Publikationen rund um 500 Jahre Suhl; Logistik, Infrastruktur und Sicherheit: Organisation von Bühnen, Plätzen und notwendigen Rahmenbedingungen; Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation: Entwicklung von Materialien, Gestaltung von Auftritten in Presse, Internet und sozialen Medien; Finanzen und Sponsoring: Unterstützung bei der Einwerbung von Fördermitteln und Spenden sowie Finanzplanung; Wirtschaft und Handel: Einbindung von Unternehmen, Geschäften und Gastronomie; Festumzug: Vorbereitung und Durchführung des großen Festumzugs als Höhepunkt der Festwoche. „Die Stadtverwaltung lädt alle Interessierten ein, sich mit Ideen, Erfahrungen oder praktischer Unterstützung in diese Gruppen einzubringen. Jede Mitwirkung trägt dazu bei, ein vielfältiges un Jubiläumsjahr für alle Generationen zu gestalten“, wirbt Steffen Hertel.