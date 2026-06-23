Jubiläum in Steinach: Bildhauersymposium startet Ende Juni im Schlosshof

Der Abschluss des Symposiums wird am Samstag, 4. Juli, gefeiert. Bereits ab 10 Uhr startet eine Försterwanderung zur Pump, bevor ab 14 Uhr ein Kuchenbasar des Fördervereins der Nordschule Steinach zum Verweilen einlädt. Die offizielle Verabschiedung der Künstler ist für etwa 15 Uhr geplant. Am Abend sorgt schließlich Live-Musik der Band „Cold Ducks“ für den musikalischen Ausklang.