Jubiläum in Steinach: Bildhauersymposium startet Ende Juni im Schlosshof

Bereits zum 20. Mal verwandelt sich der Innenhof des Schlosses in Steinach in ein offenes Atelier: Vom 29. Juni bis zum 4. Juli lädt die Stadt gemeinsam mit der Freien Bürgerinitiative Steinach zum traditionellen Bildhauersymposium ein.
Wenn Holz lebendig wird: Fünf Künstler gestalten im Schlosshof neue Werke – Besucher erleben den kreativen Prozess hautnah.
Bereits zum 20. Mal verwandelt sich der Innenhof des Schlosses in Steinach in ein offenes Atelier: Vom 29. Juni bis zum 4. Juli lädt die Stadt gemeinsam mit der Freien Bürgerinitiative Steinach zum traditionellen Bildhauersymposium ein.
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Den Auftakt bildet am Montag, 29. Juni, um 10 Uhr die offizielle Begrüßung durch Bürgermeister Udo Bätz – begleitet von Musik. Im Anschluss beginnen die eingeladenen Kunstschaffenden direkt mit ihrer Arbeit.
Besucherinnen und Besucher sind während der gesamten Woche ausdrücklich eingeladen, den Entstehungsprozess der Skulpturen live zu verfolgen und mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen.
Teil des Symposiums sind in diesem Jahr die Bildhauer Volker Sesselmann und Michael Steigerwald (beide aus Steinach), Kerstin Vicent (Groß Neuleben, Landkreis Nordmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern) sowie Robby (Lößnitz) Schubert und Friedhelm Schelter (Königswalde). Sowohl Schubert als auch Schelter reisen aus dem sächsischen Erzgebirgskreis an.
Sie arbeiten im überdachten Schlosshof und geben so Einblicke in Techniken, Materialien und kreative Prozesse. Ein besonderer Besuchertag ist Mittwoch, 1. Juli: Dann wird das Geschehen bis in den Abend ausgeweitet. Ab 17 Uhr findet zusätzlich ein Bürgerabend mit Speisen und Getränken statt.
Der Abschluss des Symposiums wird am Samstag, 4. Juli, gefeiert. Bereits ab 10 Uhr startet eine Försterwanderung zur Pump, bevor ab 14 Uhr ein Kuchenbasar des Fördervereins der Nordschule Steinach zum Verweilen einlädt. Die offizielle Verabschiedung der Künstler ist für etwa 15 Uhr geplant. Am Abend sorgt schließlich Live-Musik der Band „Cold Ducks“ für den musikalischen Ausklang.
Das Steinacher Bildhauersymposium hat sich über zwei Jahrzehnte hinweg zu einem festen Bestandteil des regionalen Kulturlebens entwickelt. Es verbindet Kunstproduktion, Begegnung und Bürgerbeteiligung in besonderer Weise – und macht den Schlosshof für eine Woche zum lebendigen Treffpunkt für Kreativität und Austausch.