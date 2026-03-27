„Board“ ist das erste Wort, was aus Mikos Mund kommt, wenn er die Praxis für Hand- & Ergotherapie im Aueweg 11 in Seligenthal betritt. Miko ist einer von vier behinderten Jugendlichen, die seit zehn Jahren hier behandelt werden. Ergotherapeutin Anne Endter nimmt ihren jungen Patienten mit in den Behandlungsraum. Dort steht das Smart Board. Mikos rechte Hand und Arm werden in einer Vorrichtung befestigt. Der Computer ist startklar – die virtuelle Stadtrundfahrt kann beginnen. Miko steuert den Wagen.