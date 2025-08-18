Es gibt Dinge, von denen glaubt man, dass sie nicht möglich sind. Zum Beispiel eine 100-prozentige Förderung für das Errichten eines Seniorenheimes. Doch genau solch einen Maximalzuschuss konnte der DRK Meiningen um die Jahrtausendwende nutzen. 1998 begann der Bau des neuen Senioren- und Pflegeheims in Dreißigacker, im Jahr darauf konnte es eingeweiht werden. „Wohnen im Grünen“ nannte die Rot-Kreuzler damals ihre stationäre Altenpflege. Die feiert in den kommenden Tagen ihr 25-jähriges Bestehen.