Als Kirill Petrenko im April 2001 im Graben des Meininger Theaters den Taktstock hebt, beginnt mit den ersten Tönen des Rheingold-Vorspiels ein Theatercoup, der bis heute seines Gleichen sucht. Das erste Mal wagt da jemand, Richard Wagners Ring-Vierteiler an vier aufeinander folgenden Tagen herauszubringen. Also ohne die auch in Bayreuth üblichen Pausentage vor „Siegfried“ und „Götterdämmerung“. Christine Mielitz war so kühn (um nicht zu sagen verrückt), als regieführende Intendantin ein so halsbrecherisches Unternehmen zu riskieren. Künstlerisch, logistisch und überhaupt war das ein Balanceakt auf dem Hochseil über den Abgründen des deutschen Stadtheatersystems. Das Meininger Theater hat zwar eine große Geschichte – gehört aber nicht zu den großen Häusern mit den entsprechenden Budgets und Ressourcen. Die streitbare, im Osten Deutschlands groß gewordene Theaterfrau krönt mit diesem Wurf ihre Meininger Intendanz. Dass so etwas nur als Chefsache geht, ist eh klar.