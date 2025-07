„Ein super Wochenende“, sagt ein zwar ziemlich geschaffter, aber bestens gelaunter Vereinsvorsitzender. Adrian Schmuck und der Kirmesverein mit vielen Helfern hat den 20-jährigen Geburtstag des Zusammenschlusses, der hinter dem Traditionsfest steht, bestens gewuppt. Schon am Freitag, als nach dem Kirmes-Gottesdienst zur ersten Veranstaltung ins Zelt am Kulturhaus eingeladen wurde, zeichnete es sich ab: Das wird gut. Die Ringo-Fischer-Band zog mit Country-Musik die Besucher an und es herrschte schon prima Stimmung.