Mehrere Sprachen sind am Montagmorgen am Ilmenauer Lindenberggymnasium zu vernehmen: Hier reden Schüler gerade mit ihrem Lehrer auf Dänisch, dort plaudert eine Mädelsgruppe auf Französisch. Und noch mehr ist zu hören ... bis die Lehrer auf Deutsch unterbrechen, ihre Gäste begrüßen und dann zweisprachig – auf Deutsch und Englisch – das Programm der kommenden Zeit verkünden. Denn Englisch, das verstehen wohl alle Schüler. Wobei viele der Gäste auch erstaunlich firm in Deutsch sind. Doch was hat es mit diesem internationalen Besuch auf sich?