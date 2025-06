Benno Schulz, eine Radsportlegende in Hildburghausen, empfing im Historischen Rathaus in Hildburghausen viele Freunde, Bekannte und Weggefährten gemeinsam mit seiner Frau Ines und seiner Tochter Katharina. Ein herzliches „Hallo“, Umarmungen und Erstaunen über einen unerwarteten Gast prägten den Empfang. So auch das Wiedersehen mit dem ehemaligen Verbandstrainer der DDR, Peter Knapp.