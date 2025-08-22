„Wir schaffen Klarheit“ – mit diesem Slogan wirbt die Firma Omros aus Hildburghausen, die in diesem Jahr 35 Jahre alt wird. Zur Jubiläumsfeier des auf Umweltservice, Recycling und Entsorgung spezialisierten Unternehmens aus Hildburghausen am Freitag fallen denn auch viele klare, positive Worte – von den beiden Geschäftsführern der Firma, Vater Peter und Sohn Alexander Traut, sowie von Thüringens Umweltminister Tilo Kummer (BSW) und von Landrat Sven Gregor (Freie Wähler) in ihren Grußworten.