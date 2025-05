Am Freitag, dem 16. Mai, öffnet dann von 15 bis 17 Uhr die Ausstellung „750 Jahre Rottmar“ im Vereinsheim des SV Rottmar ihre Türen. Sie bietet spannende Einblicke in die Geschichte des Ortes. Die Möglichkeit der Begehung bietet sich auch an den folgenden Festtagen. Ab 17 Uhr sorgt ein ganz besonderes Erlebnis für Atmosphäre: Zwei Nachtwächter marschieren aus verschiedenen Richtungen in Richtung Festzelt und laden die Einwohner auf charmante Weise zum Mitgehen ein. Der Abend klingt musikalisch mit DJ Robin aus – der Eintritt ist frei.