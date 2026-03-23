Geburtstag zu feiern außerhalb der närrischen Saison ist möglich. Aber bitte keinen Narrhala-Marsch. Ein Geburtstagsständchen durfte aber wohl sein. Das bekam der Flöher Kirmes- und Karnevalsverein genauso wie dessen erster Vereinsvorsitzender Philipp Jung. Beide feierten am Samstag Geburtstag. Der Fokus lag auf dem FKK, der 30 Jahre alt wurde. Das silberne Jubiläum vor fünf Jahren hatte man in Bezug auf den Karneval absagen müssen.