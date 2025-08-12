Sie kennen sich schon ein Leben lang: Erika, geborene Sauermilch, und Hartmut Lümpert sind beide Oberweider, haben die gleiche Schule besucht und später auf dem gleichen Tanzboden getanzt. „Wie das damals so war, wenn man in der Jugend fortgegangen ist“, erinnert sich die Jubilarin. Vor 60 Jahren haben die beiden – er zwanzig, sie 18 Jahre alt – geheiratet. Standesamtlich ließen sie sich schon im Juli 1965 trauen, kirchlich am 7. August. In der schönen Meininger Schlosskapelle geschah letzteres übrigens (weil in Oberweid der Pfarrer wohl gerade Urlaub hatte).