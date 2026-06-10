Jubiläum in der Rhön: Andenhäuser „Gückel“ feiern 880 plus 1 Jahr

Es ist soweit: Die mit viel Liebe zum Detail vorbereitete Jahrfeier in Andenhausen beginnt an diesem Freitag, 12. Juni, und hält bis einschließlich Sonntag, 14. Juni, interessante Dinge bereit. Gefeiert werden 881 Jahre – 880 plus eines. Die Andenhäuser, „Gückel“ genannt, sind übrigens etwas älter als zunächst angenommen. Das Landesarchiv in Marburg hat festgestellt, dass das Dorf erstmals 1145 und nicht erst 1185 (wie zunächst laut einer Urkunde angenommen) erwähnt wurde. Die Feier wird also einer „unrunden Zahl“ gewidmet – aber das tut keinerlei Abbruch an der Freude, mit der man sie im Heimat- und Förderverein und im ganzen Ort vorbereitet. Ihr Dorfgemeinschaftshaus etwa haben die Andenhäuser rechtzeitig vor der Jahrfeier im vergangenen Jahr noch einmal richtig herausgeputzt.