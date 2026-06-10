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Jubiläum in der Rhön Andenhäuser „Gückel“ feiern 880 plus 1 Jahr

Älter als angenommen und immer für ein Fest bereit: Andenhausen in der Rhön feiert 880 plus ein Jahr. „Gückel“ werden die Bewohner dort genannt.

Jubiläum in der Rhön: Andenhäuser „Gückel“ feiern 880 plus 1 Jahr
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Clevere Werbung: Das Dorf nutzte bereits die Faschings-Umzüge in der Gegend, um auf sein Fest aufmerksam zu machen. Foto: privat

Es ist soweit: Die mit viel Liebe zum Detail vorbereitete Jahrfeier in Andenhausen beginnt an diesem Freitag, 12. Juni, und hält bis einschließlich Sonntag, 14. Juni, interessante Dinge bereit. Gefeiert werden 881 Jahre – 880 plus eines. Die Andenhäuser, „Gückel“ genannt, sind übrigens etwas älter als zunächst angenommen. Das Landesarchiv in Marburg hat festgestellt, dass das Dorf erstmals 1145 und nicht erst 1185 (wie zunächst laut einer Urkunde angenommen) erwähnt wurde. Die Feier wird also einer „unrunden Zahl“ gewidmet – aber das tut keinerlei Abbruch an der Freude, mit der man sie im Heimat- und Förderverein und im ganzen Ort vorbereitet. Ihr Dorfgemeinschaftshaus etwa haben die Andenhäuser rechtzeitig vor der Jahrfeier im vergangenen Jahr noch einmal richtig herausgeputzt.

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Los geht es nun am Freitag, 12. Juni, um 17 Uhr mit einem Gottesdienst. Um 19 Uhr kann man in einem Vortrag von Jürgen Fleischmann der Geschichte Andenhausens folgen. Ab 20 Uhr darf man bei freiem Eintritt und Musik aus der Dose einen tollen Abend verbringen.

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Am Samstag, 13. Juni, werden die Gäste sich auf einen Familientag mit Tombola, Kinderschminken, Hüpfburg sowie Köstlichkeiten aus dem Backhaus freuen. Livemusik wird ab 20 Uhr gespielt: Die „The happy tones“ Jürgen und Diana Kram kennt man in der Region noch bestens als ehemalige Mitglieder von „Condor“. Am Sonntag, 14. Juni, ab 11 Uhr, gibt es einen Frühschoppen.

Auch zu Ostern kommt in Andenhausen der Hahn zu Ehren. Foto: privat

Zum gemeinsamen Gückelessen ab 12 Uhr ist eine Voranmeldung notwendig, Telefon (0151) 510 784 92. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen und ab 19 Uhr will man das 1. WM-Spiel Deutschlands beim Public Viewing gemeinsam verfolgen. Der Heimat- und Förderverein Andenhausen freut sich auf viele Gäste.