Die Buttlarer Kirchengeschichte reicht weit länger als 150 Jahre zurück. So wurde die dortige christliche Gemeinde im August 1232 erstmals urkundlich erwähnt. Sie gilt somit als erste Tochtergemeinde der in Schleid ansässigen Urpfarrei des Ulstertals. Ein Kirchengebäude, geweiht dem heiligen Stephanus, ist 1454 in einem Schriftstück genannt. Um 1686 wurde eine neue Pfarrkirche gebaut, die unter dem Patrozinium der heiligen Margaretha stand. Im Jahr 1813 wütete ein Großbrand in Buttlar, von welchem das Gotteshaus eigentlich verschont blieb. Lediglich Spitzbuben nutzten die Wirren, um eine Tür der Kirche aufzubrechen und den Innenraum zu plündern. 1821 erweiterten die Buttlarer ihre Pfarrkirche und ließen vom Bimbacher Orgelbauer Oesterreich eine neue Orgel anfertigen.