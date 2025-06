„Es ist die allerwichtigste Aufgabe der Kirche, gerade in den heutigen konfliktreichen Zeiten, sich für Verständigung, für Versöhnung, für den Frieden einzusetzen. Wie gut, dass wir dabei den Rückenwind unserer Kirchenmusik haben. Wer musiziert erzeugt Harmonie. Harmonie der Töne, des Klangs. Miteinander singen ist einvernehmliches, gemeinsames Handeln. Wer musiziert, aber auch, wer die Musik hört, kann Frieden finden“, sagte Oberkirchenrat Michael Lehmann in seiner Predigt Sonntagvormittag in der Bachkirche.