Seit einem Vierteljahrhundert steht die Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle Arnstadt der Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen gGmbH (twsd) Menschen zur Seite, die in finanzielle Not geraten sind. Die Einrichtung ist eine wichtige Anlaufstelle im Ilm-Kreis – und verzeichnet einen stetig wachsenden Beratungsbedarf, heißt es der Presseinformation des Trägerwerkes.