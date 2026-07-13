„Seit nunmehr 25 Jahren dürfen wir unseren Weg gehen, mit vielen Herausforderungen, wertvollen Erfahrungen und vor allem mit großartigen Menschen an unserer Seite“, sagte Melanie Mund als sie die Gäste zu einer besonderen Geburtstagsfeier begrüßte: Das Johannes-Falk-Projekt wurd 25 Jahre alt. Seit einem Vierteljahrhundert bietet es Menschen in schwierigen Lebenslagen Beschäftigung und Hilfe. Anlass, mit Partnern und Unterstützern zu feiern, Dank zu sagen und zurück zu blicken.