Stehende Ovationen gab es am vergangenen Sonntag in der Dreifaltigkeitskirche in Neuhaus-Schierschnitz für Sax & Keyb Consort. Die Musiker unter der bewährten Leitung von Jens Röser feiern in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen ihres Ensembles. Das Festkonzert dazu gaben sie im Rahmen des Erntedankgottesdienstes im Gotteshaus der Föritztalgemeinde. Gegründet wurde das Ensemble im Jahr 2001, als sich vier Saxophonspieler und eine Klavierspielerin zusammenschlossen, um gemeinsam zu musizieren. Röser selbst hatte es schon in jungen Jahren im Blasorchester das Saxophon angetan. Seine Frau Evelyn nahm eigentlich Klavierunterricht.