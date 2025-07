In den Ilm-Kreis-Kliniken ist in der vergangenen Woche das 300. Baby in diesem Jahr geboren worden. Wie die Einrichtung mitteilt erblickte die kleine Elisa Florentine am 17. Juli 2025 um 8.14 Uhr das Licht der Welt. Bei ihrer Geburt war sie 3240 Gramm schwer und 52 Zentimeter lang. Für die glücklichen Eltern Alexandra und Tobias aus Ilmenau ist sie das zweite Kind.