Es ist nicht nur Deutschlands höchster Arbeitsplatz, sondern auch der kälteste, von Kühlhäusern mal abgesehen. Im langjährigen Mittel liegt die Temperatur auf der Zugspitze bei minus 4,8 Grad - ein Klima wie in Südgrönland, so vor Jahren ein DWD-Mitarbeiter. Der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen wurde am 14. Februar 1940 gemessen: minus 35,6 Grad Celsius. Die tiefste Jahresmitteltemperatur gab es 1919, die wärmste 2022 mit minus 2,7 Grad. Die höchsten Schneemengen türmten sich am 26. April 1980 mit 7,80 Metern.