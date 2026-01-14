Wenn sich am Freitag, 16. Januar, die Tore der Messe Berlin zur 100. Internationalen Grünen Woche (IGW) öffnen, ist der Landkreis Schmalkalden-Meiningen wieder mit von der Partie. Unter dem Jubiläumsmotto „Thüringen überraschend – 100 Jahre Grüne Woche“ präsentiert sich die Prachtregion in der Thüringen-Halle 20 am Stand 35. Zum wiederholten Male setzt der Landkreis auf Zusammenarbeit: Gemeinsam mit dem Saale-Orla-Kreis und dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt stellt sich Schmalkalden-Meiningen am Gemeinschaftsstand „Thüringer Wald“ vor. Betreut wird der Auftritt vom Team der Stabsstelle Kreisentwicklung, das den Besuchern aus aller Welt die touristischen und wirtschaftlichen Vorzüge der Prachtregion näherbringen möchte.
Jubiläum Grüne Woche Genuss aus der Prachtregion
Redaktion 14.01.2026 - 12:30 Uhr