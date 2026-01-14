Wenn sich am Freitag, 16. Januar, die Tore der Messe Berlin zur 100. Internationalen Grünen Woche (IGW) öffnen, ist der Landkreis Schmalkalden-Meiningen wieder mit von der Partie. Unter dem Jubiläumsmotto „Thüringen überraschend – 100 Jahre Grüne Woche“ präsentiert sich die Prachtregion in der Thüringen-Halle 20 am Stand 35. Zum wiederholten Male setzt der Landkreis auf Zusammenarbeit: Gemeinsam mit dem Saale-Orla-Kreis und dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt stellt sich Schmalkalden-Meiningen am Gemeinschaftsstand „Thüringer Wald“ vor. Betreut wird der Auftritt vom Team der Stabsstelle Kreisentwicklung, das den Besuchern aus aller Welt die touristischen und wirtschaftlichen Vorzüge der Prachtregion näherbringen möchte.