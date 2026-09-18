Als „ihre Reise“ vor fünf Jahren begann, sei der Anspruch der Beraterinnen laut Pressemitteilung der SRH Zentralklinikum Suhl GmbH folgender gewesen: „Wir wollten die Menschen in Südthüringen erreichen, die während ihrer Krebserkrankung oder danach Beratung und Unterstützung benötigen“, sagt laut Medieninformation Sozialarbeiterin Sabine Berschneider. Sie ist demnach von Beginn an im Team und gemeinsam mit Kollegin Anna Schlott Ansprechpartnerin für sozialrechtliche Fragen.