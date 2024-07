Das Freibad im Ilmenauer Hammergrund feiert am 10. August sein 50-jähriges Bestehen. Aber wie kam Ilmenau eigentlich zu der Anlage, die heute selbst in der weiteren Umgebung bei Gästen hoch im Kurs steht? Kurt Heunemann war es, der sich damals als Bürgermeister (von 1961 bis 1979) der Stadt vehement für den Bau eines Schwimmbads im Ilmtal einsetzte. In einer Zeit, in der die großen Werke in Ilmenau entstanden, war eines der drängendsten Probleme der Mangel an Wohnungen. Der damalige Bürgermeister konnte alsbald das mit dem Hochbau beauftragte polnische Unternehmen Budimex dafür gewinnen, neben neuen Häusern den Ilmenauern nun auch noch ein Freibad zu bauen, heißt es dazu von der Ilmenauer Stadtverwaltung.