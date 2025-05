In der Zeit von 1953 bis 1955 wurde am Schwimmbad in Großbreitenbach gebaut. Es entstand auf einer Fläche mit nassen Wiesen. Hier befand sich auch ein Löschteich, den die Kinder bis dahin zum Baden nutzten. Der Löschteich könnte in Zusammenhang mit der Ziegelhütte gestanden haben. Diese befand sich auf Witzlebener Gebiet, heute zwischen Rodeland und Hohe Tanne, unterhalb des ehemaligen Bahnhofes Neustadt/Gillersdorf. Dieser Ort sollte als Freibad ausgebaut werden. Drei Quellen laufen durch das Gelände. Später hatte man die Wiesen entwässert und Wege angelegt und neben dem Schwimmbad wurden in den 1970er-Jahren Gärten ausgewiesen. Als man diese anlegte, fand man noch im sumpfigen Gelände Holzwasserleitungen.